Son Dakika Haberleri: Burak Özçivit kamera karşısında
Son Dakika Magazin Burak Özçivit kamera karşısında

Burak Özçivit kamera karşısında

1 saat önce

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nu marka yüzü Burak Özçivit'in başrolde olduğu reklam filmiyle tanıttı.

Burak Özçivit kamera karşısında, System.String[]

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nu marka yüzü Burak Özçivit'in başrolde olduğu reklam filmiyle tanıttı.

'Başarıyı üstünde taşı' sloganıyla yola çıkan reklam filminde herkes Burak Özçivit'in giysilerine 'Başarılı' diyerek iltifat ediyor. Çekimlerdeki tüm kıyafetlerin seçim aşamasında yer alan Burak Özçivit, her biri kendi içinde rahatlıkla kombinlenen hem şık hem casual tarzda yorumlanabilen çok yönlü tasarımları taşıyor.

Rabarba imzasını taşıyan Altınyıldız Classics 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu reklamının yönetmen koltuğunda ise Uygar Kutlu oturdu.


Burak Özçivit, Altınyıldız, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
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YORUMLAR (1)
  • dogru: bayildim kiyafetlerine hele Burak özcivitte harika yapiyor reklami helal olsun ben ondan baskasini tanimiyorum kiyafet üzerine hemen gidip bakacagiz hele kaban harika bayildik ailece. Fahriye kadarda kotonu reklAM YAPAN OLAMAZ KUSURA BAKMASIN YENI KOTONU REKLAM YPAN HIC GÜZEL REKLAMINI KOTONUN YAPAMAMIS: Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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