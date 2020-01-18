Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını neden paylaşmadı? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını neden paylaşmadı? - Son Dakika Magazin

Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını neden paylaşmadı?

41 dakika önce

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Özçivit, oğlunun fotoğrafını neden paylaşmadığını soran gazetecilere ilginç bir cevap verdi

Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını neden paylaşmadı?, System.String[]

Snob Magazin'in haberine göre; Eşi Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaşması hatırlatması üzerine Özçivit, "Şimdi burada eşimi ve oğlumu konuşmayalım." dedi.

'Benim acelem yok'

Gazetecilerin "Oğlunuzu siz neden paylaşmadınız?" sorusuna ise Fahriye Evcen'e gönderme yaparak "Benim acelem yok, zamanı gelince Karan'ı paylaşırım." cevabını verdi.

Kendilerine gelen reklam teklifleri ile ilgili soruları cevapsız bırakan Burak Özçivit, gözlerden kayboldu.

Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:41 
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