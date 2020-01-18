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Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını neden paylaşmadı?
41 dakika önce
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Özçivit, oğlunun fotoğrafını neden paylaşmadığını soran gazetecilere ilginç bir cevap verdi
Snob Magazin'in haberine göre; Eşi Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaşması hatırlatması üzerine Özçivit, "Şimdi burada eşimi ve oğlumu konuşmayalım." dedi.
'Benim acelem yok'
Gazetecilerin "Oğlunuzu siz neden paylaşmadınız?" sorusuna ise Fahriye Evcen'e gönderme yaparak "Benim acelem yok, zamanı gelince Karan'ı paylaşırım." cevabını verdi.
Kendilerine gelen reklam teklifleri ile ilgili soruları cevapsız bırakan Burak Özçivit, gözlerden kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:41
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