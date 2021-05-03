Burak Özçivit otomobilini yeniledi... Fiyatı dudak uçuklattı! - Son Dakika

Burak Özçivit otomobilini yeniledi... Fiyatı dudak uçuklattı!

03.05.2021 07:36
Burak Özçivit otomobilini yeniledi... Fiyatı dudak uçuklattı!, System.String[]

Ekranın sevilen oyuncularından Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü. Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor.

Ekranın sevilen oyuncularından Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü. Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor. Garajında birden çok lüks otomobil ve motosiklet olan oyuncuyu geçtiğimiz günlerde eşi Fahriye Evcen ile birlikte yeni bir Ferrari'de görünce merak edip araştırdım.

Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit'in altında bu kez titanyum rengi bir 599 GTB F1 vardı. Meğer oyuncu, geçen ay değiştirmiş aracını. 2000 model Modena'sını satan Özçivit, onun yerine 2008 model bir araç almış. İstediği aracı Bursa'da bulan oyuncu, yeni Ferrari'sine 2 milyon 200 bin TL ödemiş.

Gerçek bir Ferrari tutkunu olan Özçivit, 2020 model bir araca 7 milyon TL vermektense, Bursa'ya kadar gidip eski ama temiz bir araç bulmuş. Plakası da sevimli oğlu Karan'ın harflerinden oluşuyor. Ben de iyi günlerde, kazasız, belasız kullanmasını diliyorum...

Başkan virüsü galibiyetlerle yendi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da koronavirüse yakalanmaktan kurtulamamıştı...

Başkan Koç virüsle mücadelesini sürdürürken futbol takımının aldığı galibiyetler de ona ekstra güç olmuş... Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle takımdaki yeni heyecanın kendisine iyi geldiğini söyleyen Koç'un yakın çevresine "Korona günlerinde bana büyük moral verdiler" dediği belirtildi.

Yaz-kış Bodrumlu

Cemiyetin ünlü ismi Ayşegül Dinçkök, meğer Bodrum'a taşınmış!

Pandeminin başında birçok kişi gibi Bodrum'daki yazlığına giden Dinçkök, vaka sayılarının bir türlü düşmemesi nedeniyle bütün kışı orada geçirmeye karar vermiş.

Bir yıldır sadece önemli bir işi olduğunda İstanbul'a gelen Dinçkök, "Kolay kolay artık İstanbul'a gelmem" diyormuş. Ayşegül Hanım, doğa iç içe olmanın kendisine çok iyi geldiğini söylüyormuş.

Sergi yakında

"10 parmağında 10 marifet" sözü Gülseven Yılmaz'a tam uyuyor. Sanatın her dalında varlık gösteren Gülseven Yılmaz önümüzdeki günler yapacağı sergi için hazırlıklarını bitirdi.

Okan Bayülgen'in şov programları ile tanıdığımız Yılmaz, oyunculuk kariyerine Hollywood'da devam etmiş, çocuklarının eğitimi için Hollywood macerasına 5 yıl sonunda ara verip Türkiye'ye dönmüştü.

"Sanatçının anlatacak hep bir derdi vardır" diyen Gülseven Hanım da dertlerini sanatın her dalında ifade etmeye devam ediyor. İkinci resim sergisi için çalışmalarını bitiren Yılmaz, pandemi ve yasakların ardından hem yazlık hem de kışlık mekanda sergilemeyi planlıyor.

Burak Özçivit otomobilini yeniledi... Fiyatı dudak uçuklattı!

Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Otomobil, Bursa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Burak Özçivit otomobilini yeniledi... Fiyatı dudak uçuklattı! - Son Dakika Magazin


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