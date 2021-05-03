Burak Özçivit otomobilini yeniledi... Fiyatı dudak uçuklattı! - Son Dakika

Burak Özçivit otomobilini yeniledi... Fiyatı dudak uçuklattı!

03.05.2021 13:33
Burak Özçivit otomobilini yeniledi... Fiyatı dudak uçuklattı!, System.String[]

Ekranın sevilen oyuncularından Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü. Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor.

Ekranın sevilen oyuncularından Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü. Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor. Garajında birden çok lüks otomobil ve motosiklet olan oyuncuyu geçtiğimiz günlerde eşi Fahriye Evcen ile birlikte yeni bir Ferrari'de görünce merak edip araştırdım.

Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit'in altında bu kez titanyum rengi bir 599 GTB F1 vardı. Meğer oyuncu, geçen ay değiştirmiş aracını. 2000 model Modena'sını satan Özçivit, onun yerine 2008 model bir araç almış. İstediği aracı Bursa'da bulan oyuncu, yeni Ferrari'sine 2 milyon 200 bin TL ödemiş.

Gerçek bir Ferrari tutkunu olan Özçivit, 2020 model bir araca 7 milyon TL vermektense, Bursa'ya kadar gidip eski ama temiz bir araç bulmuş. Plakası da sevimli oğlu Karan'ın harflerinden oluşuyor. Ben de iyi günlerde, kazasız, belasız kullanmasını diliyorum...

Başkan virüsü galibiyetlerle yendi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da koronavirüse yakalanmaktan kurtulamamıştı...

Başkan Koç virüsle mücadelesini sürdürürken futbol takımının aldığı galibiyetler de ona ekstra güç olmuş... Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle takımdaki yeni heyecanın kendisine iyi geldiğini söyleyen Koç'un yakın çevresine "Korona günlerinde bana büyük moral verdiler" dediği belirtildi.

Yaz-kış Bodrumlu

Cemiyetin ünlü ismi Ayşegül Dinçkök, meğer Bodrum'a taşınmış!

Pandeminin başında birçok kişi gibi Bodrum'daki yazlığına giden Dinçkök, vaka sayılarının bir türlü düşmemesi nedeniyle bütün kışı orada geçirmeye karar vermiş.

Bir yıldır sadece önemli bir işi olduğunda İstanbul'a gelen Dinçkök, "Kolay kolay artık İstanbul'a gelmem" diyormuş. Ayşegül Hanım, doğa iç içe olmanın kendisine çok iyi geldiğini söylüyormuş.

Sergi yakında

"10 parmağında 10 marifet" sözü Gülseven Yılmaz'a tam uyuyor. Sanatın her dalında varlık gösteren Gülseven Yılmaz önümüzdeki günler yapacağı sergi için hazırlıklarını bitirdi.

Okan Bayülgen'in şov programları ile tanıdığımız Yılmaz, oyunculuk kariyerine Hollywood'da devam etmiş, çocuklarının eğitimi için Hollywood macerasına 5 yıl sonunda ara verip Türkiye'ye dönmüştü.

"Sanatçının anlatacak hep bir derdi vardır" diyen Gülseven Hanım da dertlerini sanatın her dalında ifade etmeye devam ediyor. İkinci resim sergisi için çalışmalarını bitiren Yılmaz, pandemi ve yasakların ardından hem yazlık hem de kışlık mekanda sergilemeyi planlıyor.

Burak Özçivit otomobilini yeniledi... Fiyatı dudak uçuklattı!

Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Otomobil, Bursa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Burak Özçivit otomobilini yeniledi... Fiyatı dudak uçuklattı! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık
Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi         
15:59
MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı         
15:53
ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek         
15:41
Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi         
15:30
Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak         
15:02
Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek         
14:46
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu         
13:32
Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı         
13:21
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi         
11:09
Bir benzeri daha yok! Define avcıları yurt dışına kaçırırken yakalanıp müzeye getirildi Bir benzeri daha yok! Define avcıları yurt dışına kaçırırken yakalanıp müzeye getirildi         
11:02
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 16:19:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burak Özçivit otomobilini yeniledi... Fiyatı dudak uçuklattı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement