Son Dakika Haberleri: Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu
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Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu

1 saat önce

Altınyıldız Classics'in Romanya'daki yeni mağazası, marka yüzü Burak Özçivit'in katılımıyla açıldı.

Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu, System.String[]
Altınyıldız Classics'in Romanya'daki yeni mağazası, marka yüzü Burak Özçivit'in katılımıyla açıldı.
Altınyıldız'dan yapılan açıklamaya göre, markanın Bükreş AFİ AVM'de açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan oyuncu Burak Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi.
Yoğun ilgi gören buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özçivit, Romanya'da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, "Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya'da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:31 Kaynak: AA
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