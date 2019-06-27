Son Dakika Haberleri: Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu
Son Dakika Magazin Haber

Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu

1 saat önce

Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics ile Romanya'yı ziyaret etti.

Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu, System.String[]
Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics ile Romanya'yı ziyaret etti. Hayranlarıyla bir araya gelen Özçivit, markanın yeni mağazasının açılışına da katıldı.

Yakışıklı aktör Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics ile Romanya'yı ziyaret etti. Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş'te açılan 4'üncü mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi.

Romanya'da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya'da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:44 Kaynak: İHA
bükreş, altınyıldız, burak özçivit, romanya, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Seray Sever, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı Sunucu Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan'a gönderme: Allah kolaylık versin Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in taburcu olacağını duyurdu Oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım anlaşmalı olarak boşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 13:17:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]