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Burak Özçivit sette sadece Fahriye Evcen'in gönderdiği yemekleri yiyor
6 saat önce
Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra mutfakta daha çok vakit geçirmeye başlayan Evcen, eşi için sebze ağırlıklı sağlıklı yemekler hazırlayıp yardımcısıyla sete gönderiyor.
Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra mutfakta daha çok vakit geçirmeye başlayan Evcen, eşi için sebze ağırlıklı sağlıklı yemekler hazırlayıp yardımcısıyla sete gönderiyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:06
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