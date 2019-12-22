Burak Özçivit sette sadece Fahriye Evcen'in gönderdiği yemekleri yiyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Burak Özçivit sette sadece Fahriye Evcen'in gönderdiği yemekleri yiyor - Son Dakika Magazin

Burak Özçivit sette sadece Fahriye Evcen'in gönderdiği yemekleri yiyor

6 saat önce

Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra mutfakta daha çok vakit geçirmeye başlayan Evcen, eşi için sebze ağırlıklı sağlıklı yemekler hazırlayıp yardımcısıyla sete gönderiyor.

Burak Özçivit sette sadece Fahriye Evcen'in gönderdiği yemekleri yiyor, System.String[]

Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra mutfakta daha çok vakit geçirmeye başlayan Evcen, eşi için sebze ağırlıklı sağlıklı yemekler hazırlayıp yardımcısıyla sete gönderiyor.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:06 
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