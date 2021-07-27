Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü

'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Burak Özçivit, sezon finalinin ardından eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la tatile çıktı. Kameralardan uzakta tatil yapan mutlu aile zaman zaman takipçileriyle renkli karelerini paylaşıyor.

BEĞENİ VE YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Dün tekne ile denize açılan Özçivit Ailesi balık avına çıktı. Olta balıkçılığı yöntemiyle avlanan ünlü oyuncu büyük bir balık yakaladı. Burak Özçivit, tuttuğu balığı oğlu Karan'a gösterdi. Karan'ın gördüğü balık karşısında heyecanı objektife böyle yansıdı. Burak Özçivit Karan'ın fotoğrafının altına, "Karan'ın Gu Gu'su" notunu ekledi. Sosyal medyada binlerce kişi beğendi ve yorum yaptı.

FAHRİYE'NİN YORUMU GÜLDÜRDÜ

Öte yandan eşini tebrik eden Fahriye Evcen, Özçivit'in paylaşımına "Bu dolaba nasıl sığacak?" yorumuyla takipçilerini güldürdü. Burak Özçivit ve ailesi yaz tatillerini ağırlıklı olarak Bodrum'da geçiriyor.

YETENEĞİNİ KONUŞTURDU

Özçivit, Instagram hesabında bir video yayınlayarak balık tutma konusunda da ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne serdi.