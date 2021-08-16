Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Bodrum yangını sonrası konuştu: Çok korktuk!

Kuruluş Osman dizisinin sezon finali yapmasıyla Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan tatile çıkmıştı. Yaz aylarını Bodrum'daki evlerinde geçiren mutlu aile yangın paniğiyle karşı karşıya kalmıştı.

Bebek'te objektiflere takılan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, Bodrum-Gümüşlük'te evlerinin yakınında meydana gelen yangın ile ilgili konuştu. "Tatil ilk başta iyiydi. Sonrasında yaşanan olaylar herkesi olduğu gibi bizi de fazlasıyla üzdü. Çok korktuk. Orada da zaten çok tadımız yoktu. Proje hazırlıklarımız için dönmüştük devamında belki bir daha gidecektik ama bu olaylardan sonra insanın canı gitmek istemiyor…"

Yeni sezonda ekranlara dönecek olan Evcen, 'Çok az kaldı sete çıkmaya, hazırlıklar başladı' sözleriyle heyecanını dile getirdi.

ALEVLER EVİNE YAKLAŞMIŞTI

Bodrum'daki Dereköy ile Gümüşlük arasında bulunan Tırman Tepesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın da rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı.

Bölgeye yakın yerde evinde bulunan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen büyük panik yaşadı.

Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaklaşan yangını gösterirken "Bu felaketi yaşayan herkese güç ve metanet diliyorum" notunu düştü.

Makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Mahalle halkı ve çevredekilerle birlikte iş makinaları ve yangın söndürme uçakları da hemen alevlere müdahale etti.

Yangın hakkında dakika dakika haber alan Özçivit, alevlerin evine kadar geldiğini öğrenince önce panik yaşadı. Daha sonra yangına havadan müdahale eden helikopter ve uçaklar alevleri söndürmeyi başardı. Özçivit, ilerleyen saatlerde yangının kontrol alınmasıyla rahat bir nefes aldı.