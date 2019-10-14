Burak özçivit yeni sezon için objektiflerin karşısına geçti

Burak Özçivit Altınyıldız Classics'in yeni sezon koleksiyonu için objektif karşısına geçti.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yıllarında da devam ettiklerini duyurdu. Markanın 2019-20 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için objektif karşısına geçen Burak Özçivit, çekimlerde tüm kıyafetlerin seçim aşamalarında yer aldı.

Altınyıldız Classics 'ten yapılan açıklamada, "Her biri kendi içerisinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlar sayesinde her parça hem şık hem de casual tarzda yorumlanabiliyor. Koleksiyonun öne çıkan parçalarından çizgili lacivert ceket, gömlek ve kravatla ofise, tişört ve puffer yelekle hafta sonuna devam edebilme özelliği ile bu çok yönlü stilin en iyi temsilcilerinden biri oluyor" denildi.

GRİ VE HAKİ ÖN PLANDA

Koleksiyonda gri ve haki, kahve tonlarının başrolde olduğunun belirtildiği açıklamada, "Saks ve kiremit tonları kış stiline renk katarken çizgi desenleri de sezona hareket katıyor. Sonbahar ve kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte devreye giren trikolar ve kalın örgü kazaklar sıcak dokulara gönderme yaparken kışın olmazsa olmazı paltolar doku ve kesimleriyle fark yaratıyor. Klasik palto modellerine yapılan küçük modern dokunuşlar tek parça ile iddialı bir stil yaratmaya yetiyor. Takım elbiselerde ise kruvaze gibi modern kesimlerin yanı sıra farklı renk ve dokularda tasarlanan, yelek, ceket ve pantolondan oluşan kombinli takım elbiseler sezondaki katmanlı giyim trendine öncülük ediyor. Stil sahibi erkeğin her gününe eşlik eden koleksiyon smart ve casual tarzdaki parçaların yanı sıra özel geceler için de smokin tasarımlarına yer veriyor" ifadeleri yer aldı.