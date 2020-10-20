Burak Özçivit: Yıldız deyince aklıma Karan geliyor - Son Dakika

Marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics 2020-2021 Sonbahar/Kış Kolesiyonu için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Burak Özçivit çekimlerde oğlu Karan'ı anlattı. Burak Özçivit, 'Yıldız' sorusuna "Yıldız deyice aklıma son dönemde Karan geliyor. Çünkü işten geldikten sonra onu ben uyutuyorum ve beyefendinin uyuduğu tek şey yıldızlar. Yıldızları görmeden uyumuyor" dedi.

Erkek giyim markalarından Altınyıldız Classics, oyuncu Burak Özçivit ile iş birliğine, 2020-2021 sonbahar/kış sezonunda da devam ediyor. Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics 2020-2021 Sonbahar/Kış Kolesiyonu için objektif karşısına geçti. Yeni sezon koleksiyon tanıtım çekimlerinde Burak Özçivit'in fotoğraflarını fotoğrafçı Tamer Yılmaz çekti. Ünlü oyuncu yeni sezon çekiminde açıklamalarda bulundu. Başarı üzerine başlayan sohbet sırasında ilk kez oğlu Karan ile ilgili anısını paylaşan Burak Özçivit, 'Yıldız' sorusuna "Yıldız deyice aklıma son dönemde Karan geliyor. Çünkü işten geldikten sonra onu ben uyutuyorum ve beyefendinin uyuduğu tek şey yıldızlar. Yıldızları görmeden uyumuyor. Onu bahçeye çıkarıyorum, yıldızları görerek uyuyor. Yıldız deyince bendeki şu an tek çağrışım Karan diyebilirim" dedi.