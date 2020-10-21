Burak Özçivit: "Yıldız deyince aklıma Karan geliyor"

Burak Özçivit, yüzü olduğu marka için objektiflerin karşısına geçti. Özçivit, "Yıldız deyince aklıma Karan geliyor" dedi.

Erkek giyim sektörünün öncü markalarından biri olan Altınyıldız Classics ile başarılı oyuncu Burak Özçivit iş birliği, 2020-2021 sonbahar/kış sezonunda da devam ediyor. Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics 2020-2021 Sonbahar/Kış Kolesiyonu için objektif karşısına geçti. Yeni sezon koleksiyon tanıtım çekimlerinde Burak Özçivit'in fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz çekti.

Burak Özçivit, Altınyıldız Classics'in konfor ve şıklığın ön planda olduğu yeni sezon çekiminde samimi açıklamalarda bulundu. Başarı üzerine başlayan sohbet sırasında ilk kez oğlu Karan ile ilgili anısını paylaşan Burak Özçivit, 'Yıldız' sorusuna şu cevabı verdi: "Yıldız deyice aklıma son dönemde Karan geliyor. Çünkü işten geldikten sonra onu ben uyutuyorum ve beyefendinin uyuduğu tek şey yıldızlar. Yıldızları görmeden uyumuyor. Onu bahçeye çıkarıyorum, yıldızları görerek uyuyor. Yıldız deyince bendeki şu an tek çağrışım Karan diyebilirim".

Günün her anı için stil sahibi öneriler sunan birbirinden zengin koleksiyon; modern ve şehirli stilden ofis stiline, casual'dan spor şıklığa uzanan tasarımlar ve Burak Özçivit ile devam eden birlikteliği ile her açıdan başarılı olarak görülüyor.

(İHA)