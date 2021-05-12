Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz'in başrol oyuncularından Burak Sergen, 12 Nisan günü evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve yoğun bakıma alınan oyuncu, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti.
TV100'de yer alan habere göre, sağlık durumu iyiye giden Burak Sergen, yoğun bakımdan normal odaya alındı. Ziyaret yasağı olduğu için kimseyle görüştürülmeyen başarılı oyuncunun önümüzdeki hafta taburcu olması planlanıyor.
Sadakatsiz'de rol alan oyuncunun dizide de kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda olduğu sahneler yazılmıştı. Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen de geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve hafif şekilde atlatmıştı.Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi
Son Dakika › Magazin › Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor - Son Dakika Magazin