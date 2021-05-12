Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz'in başrol oyuncularından Burak Sergen, 12 Nisan günü evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve yoğun bakıma alınan oyuncu, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti.

NORMAL ODAYA ALINDI

TV100'de yer alan habere göre, sağlık durumu iyiye giden Burak Sergen, yoğun bakımdan normal odaya alındı. Ziyaret yasağı olduğu için kimseyle görüştürülmeyen başarılı oyuncunun önümüzdeki hafta taburcu olması planlanıyor.

OĞLU DA KORONAYA YAKALANMIŞTI

Sadakatsiz'de rol alan oyuncunun dizide de kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda olduğu sahneler yazılmıştı. Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen de geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve hafif şekilde atlatmıştı.