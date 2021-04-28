Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan üzen açıklama - Son Dakika

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan üzen açıklama

28.04.2021 00:02
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan üzen açıklama, System.String[]

Corona virüsü tedavisi için entübe edilen Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, yaptığı açıklamayla duygulandırdı. İşte detaylar...

Usta tiyatrocu Burak Sergen'in corona virüsü tedavisi devam ediyor. Sergen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve halen entübe vaziyette olduğu biliniyor.

Oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım umutlu bir haber bekleyen hayranlarını üzdü.

"NORMAL HAYATIMA GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

Nihan Ünsal Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasına ait olan. ya da paralel evrendeki ben'in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum."

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961'de Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Sergen, 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra 'Sadakatsiz' adlı diziyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Işıl Sergen-Burak Sergen çifti yaklaşık üç yıl önce sürpriz bir kararla boşanmıştı. Usta oyuncu daha sonra Nihan Ünsal ile nişanlanmıştı.

Devlet Tiyatroları, Burak Sergen, Ankara, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan üzen açıklama - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak BUDO seferlerine 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi BUDO seferlerine 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı ABD'de iki doz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek ABD'de iki doz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi         
00:35
İrem Derici'den her fırsatta hayranlığını dile getirdiği Cem Yılmaz'la ilgili samimi itiraf İrem Derici'den her fırsatta hayranlığını dile getirdiği Cem Yılmaz'la ilgili samimi itiraf         
23:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bugün 2 buçuk yaşında çocuk hastamı kaybettim Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bugün 2 buçuk yaşında çocuk hastamı kaybettim         
23:43
21 yaşındaki üfürükçü, 21 yaşındaki üfürükçü, "Cin var" dediği aileyi 700 bin lira dolandırdı         
23:09
Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı         
22:42
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi         
21:20
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü         
18:46
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil         
16:25
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 01:03:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan üzen açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement