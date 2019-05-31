Son Dakika Haberleri: Burak'tan Yargı Reformu Strateji Belgesi değerlendirmesi
Son Dakika Güncel Haber

Burak'tan Yargı Reformu Strateji Belgesi değerlendirmesi

1 saat önce

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, "Çok şükür, çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz.

Burak'tan Yargı Reformu Strateji Belgesi değerlendirmesi, System.String[]
Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, "Çok şükür, çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Başta mesleğimiz olmak üzere çok önemli düzenlemeler içeren, Yargı Reformu Strateji Belgesi tüm yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.
Burak, yaptığı açıklamada, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detaylarının paylaşıldığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin avukatlık mesleğini oldukça ön planda tuttuğun ve birçok alanda yeni kazanımların sağlandığı paketten memnuniyet duyduklarını belirtti.
Önceki aylarda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Burak, "Kendi hazırladığımız, hem Sakarya'nın sorunları hem de savunma hakkının eksiklerinin giderilmesi açısından verdiğimiz 17 maddenin tamamının, pakette yer alması gerçekten bizleri oldukça memnun etti. Çok şükür, çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Başta mesleğimiz olmak üzere çok önemli düzenlemeler içeren, Yargı Reformu Strateji Belgesi tekrardan tüm yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:23 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Organize suç örgütü sanığına evinde silahlı saldırı Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım (Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:30:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burak'tan Yargı Reformu Strateji Belgesi değerlendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]