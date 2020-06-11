Burak Ulutaş, dünya yıldızları için üretiyor - Son Dakika

Burak Ulutaş, dünya yıldızları için üretiyor

Kişiye özel tekmelik ve maske üreten Burak Ulutaş'ın ürünlerini dünya yıldızları kullanıyor.

Burak Ulutaş, dünya yıldızları için üretiyor, System.String[]

Kişiye özel tekmelik ve maske üreten Burak Ulutaş'ın ürünlerini dünya yıldızları kullanıyor. Fransız yıldız Ribery'den Arjantinli golcü Agüero'ya, Cenk Tosun'dan Cengiz Ünder'e dek birçok ünlü yıldız, Ulutaş'ın ürettiği tekmeliklerle sahaya çıkıyor.


Türk girişimci Burak Ulutaş, kişiye özel tasarımlarıyla futbol dünyasında adından söz ettirdi. Türkiye'de ürettiği tekmelik ve maskeleri dünyaya satan Ulutaş, özellikle yıldız futbolcuların tercihi oluyor. Ulutaş'ın ürettiği kişiye özel tekmelikleri Milli yıldızların yanı sıra, dünya futbolunun da önemli isimleri kullanıyor. Fransız yıldız Ribery, Arjantinli golcü Agüero, Juventus forması giyen Pjanic ve Barcelona'nın yıldızlarından Rakitic, Burak Ulutaş'ın üretimi olan özel tekmeliklerle sahaya çıkıyor. Bu isimlerin yanı sıra A Milli Takım'ın yıldızlarının tercihi de Ulutaş'ın ürettiği tekmelikler oldu. Premier Lig'de mücadele eden Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü, Fransa'da forma giyen Yusuf Yazıcı, İtalya Serie A'da oynayan Merih Demiral ve Cengiz Ünder'in yanı sıra, daha önce Beşiktaş forması giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo da, Ulutaş'ın özel üretimlerini tercih etti. Yüzde 100 yerli üretim yapan Burak Ulutaş, Avrupa'nın birçok liginde forma giyen isimlere ürünlerini satıyor. - İSTANBUL

Franck Ribery, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:58 Kaynak: İHA

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