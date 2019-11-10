Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz 2 maç sonra 11'de
Son Dakika Spor Burak Yılmaz 2 maç sonra 11'de

Burak Yılmaz 2 maç sonra 11'de

6 saat önce

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü.

Burak Yılmaz 2 maç sonra 11'de, System.String[]

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü. Ankaragücü ile oynanan mücadelede yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray maçında forma giyemeyen, Antalya maçında da oyuna sonradan giren Burak, Denizlispor maçında ilk 11'e döndü.


Beşiktaş bu sezon ilk kez neredeyse tam kadro olarak sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Dorukhan dışında tam hazır olmayan Douglas, Denizlispor maçının kadrosuna alınmazken, bu futbolcuların dışındaki isimler oynayabilecek duruma geldi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, ideal 11'ini sahaya sürebildi. Ankaragücü deplasmanında yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan ve Antalyaspor maçının da son bölümünde forma giyebilen golcü oyuncu, Denizlispor maçıyla birlikte ilk 11'e döndü. Beşiktaş'ın Denizlispor maçı 11'i şu şekilde:


Karius - Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Rebocho - Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner - Burak Yılmaz. - İSTANBUL

Burak Yılmaz, Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:52 Kaynak: İHA
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