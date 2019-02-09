Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz, 4 Bin 130 Gün Sonra Beşiktaş Formasıyla Gol Attı

Burak Yılmaz, 4 Bin 130 Gün Sonra Beşiktaş Formasıyla Gol Attı

1 saat önce

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, 12 yıl sonra geri döndüğü takımında Bursaspor ağlarını sarsarak, siyah-beyazlı forma altında tam 4 bin 130 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, 4 Bin 130 Gün Sonra Beşiktaş Formasıyla Gol Attı, System.String[]
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, 12 yıl sonra geri döndüğü takımında Bursaspor ağlarını sarsarak, siyah-beyazlı forma altında tam 4 bin 130 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, 12 yıl sonra Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı. Golcü oyuncu Beşiktaş forması altında son golünü 20 Ekim 2007 tarihinde Trabzonspor deplasmanında kaydetmişti. Beşiktaş'ın deplasmanda 3-2 kazandığı karşılaşmada takımı adına 1 gol atan Burak, devre arasında Manisaspor'a gitmişti. Beşiktaş'taki ikinci dönemini yaşayan ve ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayla 3. maçına çıkan golcü oyuncu, karşılaşmanın 40. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren isim oldu ve Beşiktaş forması altında tam 4 bin 130 gün sonra gol sevinci yaşamış oldu. Beşiktaş'a 12 yıl sonra dönen tecrübeli golcü için bir de sürpriz hazırlanmıştı. Burak'ın attığı golün ardından stadyum hoparlöründen Yeni Türkü'nün 'Aşk yeniden' şarkısı çalındı. Gol sevincinin ardından tribünlere koşan yıldız golcüyü taraftarlar da bağrına bastı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:01 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Bursaspor, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor
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