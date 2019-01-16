Burak Yılmaz 71 Numaralı Formayı Giyecek
34 dakika önce
Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'ın, siyah-beyazlı takımda 71 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı.
Beşiktaş
'ın Trabzonspor
'dan transfer ettiği Burak Yılmaz
'ın, siyah-beyazlı takımda 71 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile sözleşme imzalayan ve siyah-beyazlı camia ile ikinci kez yolları kesişen Burak Yılmaz'ın forma numarası belli oldu. Gittiği takımlarda genellikle 7 ve 17 numaralı formaları tercih eden tecrübeli golcü, Beşiktaş'ta bu sezon ise 71 numaralı forma ile mücadele edecek. Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı Quaresma
giyerken, 17 numaralı formayı ise Jeremain Lens terletiyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:46 Kaynak: İHA
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