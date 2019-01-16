Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz 71 Numaralı Formayı Giyecek

Burak Yılmaz 71 Numaralı Formayı Giyecek

34 dakika önce

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'ın, siyah-beyazlı takımda 71 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı.

Burak Yılmaz 71 Numaralı Formayı Giyecek, System.String[]
Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'ın, siyah-beyazlı takımda 71 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile sözleşme imzalayan ve siyah-beyazlı camia ile ikinci kez yolları kesişen Burak Yılmaz'ın forma numarası belli oldu. Gittiği takımlarda genellikle 7 ve 17 numaralı formaları tercih eden tecrübeli golcü, Beşiktaş'ta bu sezon ise 71 numaralı forma ile mücadele edecek. Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı Quaresma giyerken, 17 numaralı formayı ise Jeremain Lens terletiyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:46 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Beşiktaş, Burak Yılmaz, Güncel
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