Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz'a Hem Tepki Hem Destek

Burak Yılmaz'a Hem Tepki Hem Destek

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş-BB Erzurumspor'u konuk ederken, tribünlerden Burak Yılmaz'a hem destek hem de protesto vardı.

Burak Yılmaz'a Hem Tepki Hem Destek, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş-BB Erzurumspor'u konuk ederken, tribünlerden Burak Yılmaz'a hem destek hem de protesto vardı.

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde tribünler Burak Yılmaz için ikiye bölündü. Golcü futbolcu ısınırken şut çalışmasında attığı goller sonrasında tribünlerin bir kısmı Burak'ı alkışlarken bir grup ise ıslıkladı. Esame listelerinin okunduğu sırada hoparlörden Burak Yılmaz'ın adı duyulduğu anda tribünlerin büyük çoğunluğu golcü oyuncuya destek verirken, bazı taraftarlar ise ıslıklayarak tepkisini sürdürdü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:56 Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Beşiktaş, Burak Yılmaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ricardo Quaresma, Beşiktaş Formasıyla 216. Maçına Çıktı Erzurumspor Maçında Sarı Kart Gören Burak Yılmaz, Antalyaspor Maçında Yok!

Beşiktaş'ın Inter Forması Giyen Antonio Candreva'nın Peşinde Olduğu İddia Edildi Kırmızı Kart Gören Ricardo Qauresma, Beşiktaşlı Taraftarlarla Tartıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 22:41:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz'a Hem Tepki Hem Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]