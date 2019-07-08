Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz ameliyat edildi
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Burak Yılmaz ameliyat edildi

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

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Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ın ameliyat edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.
Başarılı geçen operasyonda golcü oyuncunun sağ ayak 5. tarak kemiğine vida yerleştirildiği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:09 Kaynak: AA
Beşiktaş Spor Kulübü, Sarper Çetinkaya, Burak Yılmaz, Spor
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