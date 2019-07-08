Burak Yılmaz ameliyat oldu
1 saat önce
Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, ağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle ameliyat oldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:13 Kaynak: İHA
Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz
, ağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle ameliyat oldu.
Siyah-beyazlı futbolcu Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5. tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi. - İSTANBUL
Kolarov, Roma için sağlık kontrolünden geçti
Fatih Terim'den 45. yıl videosuna duygusal mesaj
Trabzonspor Vahid Amiri ile yollarını ayırdı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ameliyat oldu