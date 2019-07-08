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Burak Yılmaz ameliyat oldu

1 saat önce

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, ağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle ameliyat oldu.

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Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, ağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle ameliyat oldu.
Siyah-beyazlı futbolcu Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5. tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:25 Kaynak: İHA
Burak Yılmaz, Güncel
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