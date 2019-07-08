Burak Yılmaz ameliyat oldu
1 saat önce
Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, ağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle ameliyat oldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:25 Kaynak: İHA
Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz
, ağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle ameliyat oldu.
Siyah-beyazlı futbolcu Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5. tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi.
(İHA)
Kolarov, Roma için sağlık kontrolünden geçti
Fatih Terim'den 45. yıl videosuna duygusal mesaj
Trabzonspor Vahid Amiri ile yollarını ayırdı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ameliyat oldu