Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz, Antalya'ya Geldi

Burak Yılmaz, Antalya'ya Geldi

5 dakika önce

- Burak Yılmaz, Antalya'ya geldiANTALYA - Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, geç saatlerde Antalya'ya geldi.

- Burak Yılmaz, Antalya'ya geldi

ANTALYA - Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, geç saatlerde Antalya'ya geldi. Ryan Babel ve Cyle Larin de, Burak Yılmaz'la birlikte Antalya'ya gelen diğer isimler oldu.
Beşiktaş'ın uzun süredir temas halinde olduğu ve kadrosuna kattığı golcü futbolcu Burak Yılmaz, takımın kamp yaptığı Antalya'ya geldi. Siyah-beyazlıların, Trabzonspor'la anlaşmaya varmasının ardından, transfer döneminin başlamasıyla birlikte imza attırdığı golcü futbolcu, imzayı atar atmaz soluğu havaalanında aldı ve Antalya'ya geldi. Havalimanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan golcü futbolcu, "Yarın basın toplantısı gerçekleşecek" diyerek, kulübün tahsis ettiği araca bindi. Burak Yılmaz'la birlikte Ryan Babel ve Cyle Larin de aynı araca binerek, siyah-beyazlıların Belek'teki kampına hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:55 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Beşiktaş, Antalya, Burak Yılmaz, Spor
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