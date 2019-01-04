Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz Antalya'ya Geldi

Burak Yılmaz Antalya'ya Geldi

1 saat önce

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Burak Yılmaz, Antalya'ya geldi.

Burak Yılmaz Antalya'ya Geldi, System.String[]


Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Burak Yılmaz, Antalya'ya geldi.

Beşiktaş'ın, transferi için Trabzonspor ile görüşmelere başladığı Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampını gerçekleştirdiği Antalya'ya geldi. Tecrübeli futbolcunun yanında, Ryan Babel ve Cyle Larin de yer aldı. Transferiyle ilgili geçtiğimiz saatlerde yazılı bir açıklama yapan Burak Yılmaz, havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Burak Yılmaz, Cyle Larin ve Ryan Babel'i taşıyan araç, daha sonra siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele doğru hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Burak Yılmaz'ın çıkışı

-Araca binmesi

-Aracın hareket etmesi - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:02 Kaynak: DHA

Trabzonspor, Beşiktaş, Antalya, Burak Yılmaz, Spor
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