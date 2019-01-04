Burak Yılmaz, Antalya'ya Geldi
1 saat önce
Beşiktaş'ın transferi konusunda görüşmelere başladığı Burak Yılmaz, Antalya'ya geldi.
Beşiktaş
'ın transferi konusunda görüşmelere başladığı Burak Yılmaz
, Antalya
'ya geldi. Trabzonspor
'un kadro dışı bıraktığı ve transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını açıkladığı Burak Yılmaz, Antalya Havalimanı'na indi.
Gazetecilerin sorularına "Hayırlı olsun. Yarın konuşuruz." yanıtını veren Burak, kendisini bekleyen otomobille havalimanından ayrıldı.
İsmi bir süredir Beşiktaş'a transferiyle gündemde olan 33 yaşındaki golcü futbolcu, kariyerinde daha önce de siyah beyazlı formayı giymişti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:12 Kaynak: AA
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