Burak Yılmaz Antalya'ya Geldi
2 saat önce
Beşiktaş Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Burak Yılmaz, Antalya'ya geldi.
Beşiktaş Kulübü
'nün transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Burak Yılmaz
, Antalya
'ya geldi.
Beşiktaş'ın, transferi için Trabzonspor
ile görüşmelere başladığı Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampını gerçekleştirdiği Antalya'ya geldi. Tecrübeli futbolcunun yanında, Ryan Babel
ve Cyle Larin de yer aldı. Transferiyle ilgili geçtiğimiz saatlerde yazılı bir açıklama yapan Burak Yılmaz, havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Burak Yılmaz, Cyle Larin ve Ryan Babel'i taşıyan araç, daha sonra siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele doğru hareket etti.
Tecrübeli golcünün bugün saat 11: 00'de yapılacak idmanda yer alması bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Burak Yılmaz'ın çıkışı
-Araca binmesi
-Aracın hareket etmesi
04.01.2019 - Haber Kodu : 190104012 - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:13 Kaynak: DHA
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