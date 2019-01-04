Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz Antalya'ya Geldi

Burak Yılmaz Antalya'ya Geldi

2 saat önce

Beşiktaş Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Burak Yılmaz, Antalya'ya geldi.

Burak Yılmaz Antalya'ya Geldi, System.String[]


Beşiktaş Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Burak Yılmaz, Antalya'ya geldi.

Beşiktaş'ın, transferi için Trabzonspor ile görüşmelere başladığı Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampını gerçekleştirdiği Antalya'ya geldi. Tecrübeli futbolcunun yanında, Ryan Babel ve Cyle Larin de yer aldı. Transferiyle ilgili geçtiğimiz saatlerde yazılı bir açıklama yapan Burak Yılmaz, havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Burak Yılmaz, Cyle Larin ve Ryan Babel'i taşıyan araç, daha sonra siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele doğru hareket etti.

Tecrübeli golcünün bugün saat 11: 00'de yapılacak idmanda yer alması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Burak Yılmaz'ın çıkışı

-Araca binmesi

-Aracın hareket etmesi

04.01.2019 - Haber Kodu : 190104012 - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:13 Kaynak: DHA

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