Burak Yılmaz atıyor, Beşiktaş kazanıyor

25. haftanın açılış mücadelesinde Ankaragücü'nün sahasında yenen Beşiktaş'ta, Burak gollerine devam etti... Dün 6. dakikada golünü atan milli futbolcu bu sezon ligde 11. kez fileleri havalandırırdı. Siyah beyazlılar Burak'ın gol attığı üst üste 8. maçı da kazandı. Bu arada 34 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'taki en golcü sezonunu yakaladı. Beşiktaş'ta ilk kez 2006-07'de görev alan ve o sezonu 6 golle tamamlayan Burak Yılmaz, sonraki sezonun yarım devrede formayı giyip bir kez fileleri havalandırdı.



DERBİ ÖNCESİ FİRE YOK



Ligde haftaya Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş 6 oyuncu ceza sınırında bulunmasına rağmen Ankaragücü maçını kayıpsız geçmeyi başardı. İlk 11'de sahaya çıkan Burak, Atiba, Caner, N'Koudou, Tyler Boyd ve sonradan giren Umut maçı kart görmeden tamamlayarak derbide cezalı olmaktan kurtuldu.



