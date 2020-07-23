Burak Yılmaz, Beşiktaş ile yolları ayırmak üzere! Son maçına çıkıyor

Spor Arena/ İsmail ER - Süper Lig'de cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanında sezonu tamamlayacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz muhtemelen siyah beyazlı formayla son maçına çıkacak.

12 MİLYON TL ALACAK

Fransa 1. Lig ekiplerinden Lille'in talip olduğu tecrübeli golcü, anlaşma sağlandığı takdirde Beşiktaş'a veda edecek. İstanbul ekibi ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun kulübünden 10 milyon TL alacağı bulunuyor. Burak ve menajeri yöneticilere "Alacağımızın yarısından vazgeçelim, bonservisimizi verin" dedi. Yönetim kabul ederse Burak 5 milyon TL karşılığında bonservisini alacak

İKİ YILLIK İMZA

Daha sonra İstanbul'da Lille yetkililerin de eşliğinde sağlık kontrollerinden geçecek olan golcü oyuncu Fransız kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. İmzaların atılması durumunda Burak, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ardından kırmızı siyahlı kulübün üçüncü Türk futbolcusu olacak.