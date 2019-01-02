Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta
21 dakika önce
Beşiktaş, Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş
, Trabzonspor
'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz
'ı kadrosuna kattı.
Trabzonspor'un Evkur Yeni Malatyaspor
'a 5-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla kadro dışı kalan ve o günden bu yana takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu.
Siyah beyazlı kulüp ile bordo mavili kulüp arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda taraflar anlaşma sağladı. Transfer döneminin 4 Ocak'ta resmen başlamasının ardından Beşiktaş Kulübü
'nün 33 yaşındaki golcüyü resmen kadrosuna katması ve sözleşme detaylarını açıklaması bekleniyor.
Burak Yılmaz daha önce 2006-2007 sezonunun başında Beşiktaş'a transfer olmuş ve 2007-2008 sezonunun devre arasında takımdan ayrılmıştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:09 Kaynak: DHA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya Kampı Öncesinde Futbolcularla Toplantı Yaptı
Beşiktaş, Burak Yılmaz ile El Sıkıştı
Futbolcu Laure Merrin, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Adından Söz Ettiriyor
Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Serdar Aziz Antrenmana Alınmadı