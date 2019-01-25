Burak Yılmaz Cezalı Duruma Düştü

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u konuk ettiği mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u konuk ettiği mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü.



Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü. Rakibine yaptığı hareket sonrasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılan Burak yılmaz, önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında Trabzonspor'la 7 lig mücadelesine çıkan ve bu karşılaşmalarda 3 sarı kart gören golcü futbolcu, bu maçla birlikte 4. sarı kartını görerek Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ricardo Quaresma, Beşiktaş Formasıyla 216. Maçına Çıktı

Erzurumspor Maçında Sarı Kart Gören Burak Yılmaz, Antalyaspor Maçında Yok!

Beşiktaş'ın Inter Forması Giyen Antonio Candreva'nın Peşinde Olduğu İddia Edildi

Son Dakika! ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü