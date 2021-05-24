Burak Yılmaz: "Çok gururluyuz" - Son Dakika

Burak Yılmaz: "Çok gururluyuz"

24.05.2021 01:02
Burak Yılmaz:

Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, çok gururlu olduklarını belirterek, "Bize 'Bizim Çocuklar' dediniz, hep destek oldunuz. Dualarınızı esirgemediniz.

Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, çok gururlu olduklarını belirterek, "Bize 'Bizim Çocuklar' dediniz, hep destek oldunuz. Dualarınızı esirgemediniz. Biz buradaki görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah'a şükürler olsun mahcup olmadık" dedi.

Fransa Ligue 1'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Maçın ardından büyük bir coşku yaşayan milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı. Şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Bugün çok gururluyuz. Fransa'da şampiyon olduk. Bizim için çok farklı bir duygu. Canım ülkeme, güzel ülkeme selamlarımı iletiyorum. Bize 'Bizim Çocuklar' dediniz, hep destek oldunuz. Dualarınızı esirgemediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz buradaki görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah'a şükürler olsun mahcup olmadık. Herkese selamlar" diye konuştu.

Deneyimli futbolcu, şampiyonluğun ardından sahada annesini aradı ve şampiyonluk coşkusunu onunla da paylaştı. - İSTANBUL

Burak Yılmaz: Çok gururluyuz

Burak Yılmaz, Fransa, Lille, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Yılmaz: 'Çok gururluyuz' - Son Dakika Spor


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