Burak Yılmaz'dan Adana Demirspor paylaşımı

Kariyerini Fransa'da sürdüren milli futbolcu Burak Yılmaz, TFF 1. Lig 2020-2021 şampiyonu Adana Demirspor'u kutladı.

Kariyerini Fransa'da sürdüren milli futbolcu Burak Yılmaz, TFF 1. Lig 2020-2021 şampiyonu Adana Demirspor'u kutladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından "Geldi efsane" paylaşımı yaparak Adana Demirspor'u etiketledi. TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 70 puanla 2020-2021 sezonu şampiyonu olarak Süper Lig'e çıktı. Kariyerini Fransa'nın Lille ekibinde sürdüren milli futbolcu Burak Yılmaz ise mavi-lacivertli ekibin başarısını sosyal medya hesabından kutladı. 35 yaşındaki golcü, sosyal medya hesabından "Geldi efsane" paylaşımı yaparak Adana Demirspor'u etiketledi. Aynı zamanda babası da Adanalı olan Yılmaz'ın bu paylaşımı Adana Demirsporlu taraftarları sevindirdi. (Umutcan İşledici/İHA)

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