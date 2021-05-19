Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim

Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından siyah-beyazlıların eski futbolcusu Burak Yılmaz, sevincini eski takım arkadaşı Atiba Hutchinson'la paylaştı.

"ŞAMPİYONLUK SİZE ÇOK YAKIŞTI"

Siyah-beyazlıların emektar ismi Atiba Hutchinson ile görüntülü görüşen Burak Yılmaz, "Baba gözünüz aydın! Hepinizi tebrik ediyorum, sonuna kadar hak ettiniz. Sezon boyunca şampiyonluğunuz için dua ettim. Mücadeleniz hiç bitmedi, ne kadar istediğinizi herkese gösterdiniz. Şampiyonluk size çok yakıştı, tüm Beşiktaşlıları gururlandırdınız" ifadelerini kullandı.

"SİZ ŞAMPİYON OLACAKSINIZ"

Kanadalı oyuncu ise "Biz de hep seni takipteyiz. Sizin önünüzde de bir final var ve şampiyon siz olacaksınız. Sen de kral olduğunu orada da gösterdin. Şampiyonluğunu bekliyoruz" yanıtını verdi.