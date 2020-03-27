Burak Yılmaz'dan corona virüs mesajı:

Beşiktaş'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte Burak Yılmaz'ın sözleri;



"Kendimizce her şeyi dezenfekte ederek, ellerimizi bol bol yıkayarak, bahçe mümkün olduğunca az çıkarak korunmaya çalışıyoruz. Bir tek bahçeye iniyoruz zaten. En fazla yürüyüş yapıyoruz. Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz. Tabi ne kadar hazır olabiliriz onu bilmiyoruz. Asıl korumamız gereken yaşlılarımız. Annem ve babam var, biz onları sağlıklı tutmaya çalışıyoruz.



ARDA TURAN'DAN PAS GELDİ



"Pek çok ailenin maddi desteğe ihtiyacı var. Dün Arda'dan size pas geldi. Neler söylersiniz?" sorusuna Yılmaz, " Arda Turan'dan bir pas geldi. Çok bakamadım ama araştırıp Arda'nın pasını değerlendireceğim. Sporcu insanlar vicdanlı insanlardır. Her desteğe ve yardıma sporcular olarak maddi manevi hazırız. Yardımlarla ilgili büyüklerimizle konuştuktan sonra gerekenleri yaparız. Bütün arkadaşlarımla da konuşup gerekeni yapacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.



