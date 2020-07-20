Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! 'Yakışmıyor'

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, maç sonunda açıklamalar yaptı.



İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları;



Başakşehir'i tebrik ederim, inşallah Allah bize de o duyguyu yaşatır. Elimden geleni yaptım, 14 gün sıkıntılı karantina sürecim oldu. İyi bir sezon geçirmedik. 3.'lük, 4.'lük bize yakışmaz, biz şampiyon olmalıyız. Kovid'den sonraki performansım adına mutluyum ama bize yetmez, bize yakışmayan bir sezon geçiriyoruz.



ŞU AN KONUŞMUYORUM



Aslında söylemek istediğim çok şey var ama bugün yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Şu anda birleştirici, kapatıcı konumundayım şu an konuşmuyorum ama yeri gelince söyleyeceğim.



