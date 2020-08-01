Burak Yılmaz'dan Lille'e tranfer olduktan sonra damga vuran sözler! 'Hayatım boyunca...'

Burak Yılmaz, Lille ile resmi sözleşme imzaladıktan sonra basın mensuplarının karşısına geçti.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde;

Lille kulübüne, Luis Campos'a ve kulüp yöneticilerine bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Kariyerim boyunca çok büyük ve baskı altındaki kulüplerde oynadım. Bu baskı bana iyi geliyor. Kulübün bana güveni de açıkçası ben de bir baskı yaratıyor.

"CAMPOS İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KARARIMI VERDİM"

Yeni bir maceraya başlıyorum. Bana güvenenleri mahçup etmek istemiyorum. Luis Campos, İstanbul'a geldi, yüz yüze görüştük. Onunla tanıştıktan sonra kararımı verdim.

"GELMEDEN YUSUF VE ZEKİ'Yİ ARADIM"

Gelmeden önce Yusuf ve Zeki'yi aradım. Sağolsunlar onlar da bana çok güzel bilgiler verdiler. Onların buraya gelip, sahiplenmesi, mutlu olmaları, karar vermemde etkili oldu. Kulübümüzün onları transfer ederek ne kadar doğru bir tercih yaptığını da görmüş oldum. Lille'de evlerinde hissettiklerini ve beni bu eve davet ettiklerini fark ettim.

"ABİ FORMA SENİN, GÖNLÜMDEN VERİYORUM"

Zeki Çelik'e herkesin önünde teşekkür etmek istiyorum. Milli takımda onun kaptanıyım. Türkiye'de saygı ortamı çok daha fazladır. Kendisi direkt bana 'Ağabey lütfen forma hakkında endişelenme, 17 numara senindir, gönlümden veriyorum' dedi.

"TÜM TÜRKİYE ONLARI İZLİYOR"

Tüm Türkiye, Fransa'da Zeki ve Yusuf'u takip ediyor. İster istemez onları takip ediyoruz. Sonuçta Fransa'da oynayan Türk kardeşlerimiz onlar. Onlardan dolayı aslında takımımıza hakimim.