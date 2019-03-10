Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz'dan Son 3 Maçta 3 Gol, 1 Asist

Burak Yılmaz'dan Son 3 Maçta 3 Gol, 1 Asist

38 dakika önce

Beşiktaş'ın başarılı forveti Burak Yılmaz, ligde oynadıkları 3 maçta rakip fileleri 3 havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Burak Yılmaz'dan Son 3 Maçta 3 Gol, 1 Asist, System.String[]
Beşiktaş'ın başarılı forveti Burak Yılmaz, ligde oynadıkları 3 maçta rakip fileleri 3 havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan golcü futbolcu Burak Yılmaz son maçlarda hücumda da etkin bir görüntü çiziyor. Burak, syah-beyazlıların oynadığı son 3 lig karşılaşmasında rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye 2 gol, Konyaspor'a 1 gol atarken, Kayserispor'u ise boş geçmişti.

Bu sezon Beşiktaş ile 7 resmi müsabakada görev alan Burak Yılmaz toplam 5 kez gol sevinci yaşadı. Burak ligin ilk yarısında Trabzonspor forması ile de 5 gol atmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Beşiktaş, Burak Yılmaz, Spor
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