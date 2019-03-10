Burak Yılmaz'dan Son 3 Maçta 3 Gol, 1 Asist
15 dakika önce
Beşiktaş'ın başarılı forveti Burak Yılmaz, ligde oynadıkları 3 maçta rakip fileleri 3 havalandırırken, 1 de asist yaptı.
Beşiktaş
'ın başarılı forveti Burak Yılmaz
, ligde oynadıkları 3 maçta rakip fileleri 3 havalandırırken, 1 de asist yaptı. Devre arası transfer döneminde Trabzonspor
'dan Beşiktaş'a transfer olan golcü futbolcu Burak Yılmaz son maçlarda hücumda da etkin bir görüntü çiziyor. Burak, syah-beyazlıların oynadığı son 3 lig karşılaşmasında rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe
'ye 2 gol, Konyaspor
'a 1 gol atarken, Kayserispor
'u ise boş geçmişti. Bu sezon Beşiktaş ile 7 resmi müsabakada görev alan Burak Yılmaz toplam 5 kez gol sevinci yaşadı. Burak ligin ilk yarısında Trabzonspor forması ile de 5 gol atmıştı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:21 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Kopenhaglı Skov'un Menajerini Çağırdı
Manisa Temsilcisi Akhisarspor, Ligde Dipten Kurtulamadı
Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 90+3'te Devirdi
Beşiktaş Taraftarlarından Fikret Orman ve Şenol Güneş'e Tepki