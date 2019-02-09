Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz'dan Teşekkür

Burak Yılmaz'dan Teşekkür

41 dakika önce

Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golüne imza atan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı formayı giymesine vesile olan herkese teşekkür etti.

Burak Yılmaz'dan Teşekkür, System.String[]
Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golüne imza atan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı formayı giymesine vesile olan herkese teşekkür etti.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan deneyimli golcü, Dorukhan Toköz ile maçtan bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu formayı tekrar giymem için uğraşan, vesile olan, isteyen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:06 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Bursaspor, Burak Yılmaz, Spor
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