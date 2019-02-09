Burak Yılmaz'dan Teşekkür
41 dakika önce
Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golüne imza atan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı formayı giymesine vesile olan herkese teşekkür etti.
Beşiktaş
'ın Bursaspor
'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golüne imza atan Burak Yılmaz
, sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı formayı giymesine vesile olan herkese teşekkür etti.
Mücadelenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan deneyimli golcü, Dorukhan Toköz
ile maçtan bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu formayı tekrar giymem için uğraşan, vesile olan, isteyen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:06 Kaynak: DHA
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