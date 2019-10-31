Burak Yılmaz, Denizli maçında sahada

Teknik direktör Abdullah Avcı, Burak'la ilgili olarak sağlık ekibinden rapor isterken "Tedavisine devam ediyoruz, Denizlispor maçına yetişecek" yanıtını aldı. Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren tecrübeli oyuncu, Antalyaspor ve Braga karşılaşmalarının kadrosuna alınmayacak ancak Süper Lig'de 10 Kasım'da Vodafone Park'ta oynanacak Denizlispor karşılaşmasında forma giyecek. Öte yandan 1-0 kazanılan Galatasaray maçı sonrası futbolcularla bir toplantı yapan Abdullah Avcı, bu karşılaşmayı geride bırakıp Antalyaspor sınavına odaklanmaları gerektiğini söyleyerek, "Derbide sergilediğiniz futboldan memnunum. Önemli olan istikrarı yakalamak. Bu kadroda o gücü ve ruhu görüyorum. Beşiktaş taraftarlarına layık oyunumuzu deplasmanda sürdürmek zorundayız" dedi.