Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz, Denizli maçında sahada
Son Dakika Spor Burak Yılmaz, Denizli maçında sahada

Burak Yılmaz, Denizli maçında sahada

1 saat önce

Teknik direktör Abdullah Avcı, Burak'la ilgili olarak sağlık ekibinden rapor isterken "Tedavisine devam ediyoruz, Denizlispor maçına yetişecek" yanıtını aldı.

Burak Yılmaz, Denizli maçında sahada, System.String[]

Teknik direktör Abdullah Avcı, Burak'la ilgili  olarak sağlık ekibinden rapor isterken "Tedavisine devam ediyoruz, Denizlispor maçına yetişecek" yanıtını aldı. Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren tecrübeli oyuncu, Antalyaspor ve Braga karşılaşmalarının kadrosuna alınmayacak ancak Süper  Lig'de 10 Kasım'da Vodafone Park'ta oynanacak Denizlispor karşılaşmasında forma giyecek. Öte yandan 1-0 kazanılan Galatasaray maçı sonrası futbolcularla bir toplantı yapan Abdullah Avcı, bu karşılaşmayı geride bırakıp Antalyaspor sınavına  odaklanmaları gerektiğini söyleyerek, "Derbide sergilediğiniz futboldan memnunum. Önemli olan istikrarı yakalamak. Bu kadroda o gücü ve ruhu görüyorum. Beşiktaş taraftarlarına layık oyunumuzu deplasmanda sürdürmek zorundayız" dedi.

Abdullah Avcı, Antalyaspor, Denizlispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:47 
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