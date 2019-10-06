Son Dakika Haberleri: Burak yılmaz: dorukhan'a inanıyoruz, hepimiz onunlayız
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Burak yılmaz: dorukhan'a inanıyoruz, hepimiz onunlayız

1 saat önce

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan Dorukhan Toköz'ün diz kapağında çıkık ve kıkırdak kopması tespit edildi.

Burak yılmaz: dorukhan'a inanıyoruz, hepimiz onunlayız, System.String[]
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan Dorukhan Toköz'ün diz kapağında çıkık ve kıkırdak kopması tespit edildi. Takımın tecrübeli isimlerinden Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz'ü kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Burak Yılmaz, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"DORUKHAN'A İNANIYORUZ, HEPİMİZ ONUNLAYIZ"
Sağlık açısından kendisinin bir şeyler söylemesinin doğru olmayacağını ifade eden Burak Yılmaz, "Onu doktorlar açıklar. Tabii ki çok üzgünüz. Konuştuk, morali çok bozuk, çok üzüntülü. Ama inşallah toparlayacak. Biz inanıyoruz. Hepimiz onunlayız. Hiç kimse yalnız bırakmadı. Genç, güçlü, aslan gibi… İnşallah en yakın zamanda aramıza geri dönecektir" şeklinde konuştu.
YÖNETİM VE FUTBOLCULAR HASTANEYE AKIN ETTİ
Dorukhan'ın hastaneye kaldırılmasının ardından birçok yönetici ve futbolcu da Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti. Yöneticilerden Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Ali Naibi ile futbolculardan Burak Yılmaz, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Orkan Çınar, Güven Yalçın ve Necip Uysal gibi isimlerde Dorukhan Toköz'ü yalnız bırakmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Burak Yılmaz'ın açıklamaları
Futbolcular ve yöneticilerin çıkışları


- Genç
Aytemiz Alanyaspor, Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:07 Kaynak: DHA
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