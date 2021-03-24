Burak Yılmaz dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı! Son 50 yılda bunu başarabilen kimse olmadı
24.03.2021 22:12
Ligue 1'de Lille forması giyen A Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında hat-trick yaptı ve tarihe geçti. Tecrübeli golcü, Hollanda karşısında oynanan son 3 maçta da gol atmış oldu. Bu performansıyla 'Kral' lakaplı futbolcu 5 golle, son 50 yılda Hollanda'ya karşı en çok gol atan isim oldu. Portakallar karşısında Burak Yılmaz 5 gol atarken Cristiano Ronaldo ve Jan Koller 4'er gol atmıştı.
A Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında 3 gol birden atan isim oldu. Burak Yılmaz böylece Hollanda karşısında oynanan son 3 maçta da gol atmış oldu
HOLLANDA'YA KARŞI BOŞ GEÇMİYOR
Burak Yılmaz Mart 2015'te Hollanda ile deplasmanda oynanan Euro 2016 eleme maçında bir gol atarken Eylül 2015'te Konya'da oynanan ve 3-0 galip bitirdiğimiz maçta da bir gol atmıştı. Burak Yılmaz bu kez 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında hat-trick yaptı.
EN ÇOK GOL ATAN İSİM
Hollanda karşısında A Milli Takım adına en golcü oyuncu da 5 golle Burak Yılmaz oldu. Daha önce Feyyaz Uçar ve Metin Oktay 2'şer gol atmıştı. Burak Yılmaz ayrıca son 50 yılda Hollanda'ya karşı en çok gol atan oyuncu oldu. Hollanda karşısında Burak Yılmaz 5 gol atarken Cristiano Ronaldo ve Jan Koller 4'er gol atmıştı
Son Dakika Kırmızı Oda, Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı kadrosuna kattı Libya'da Hafter'e bağlı savaş suçlusu komutan öldürüldü Hande Erçel'in güzelliğine kayıtsız kalamayan Kerem Bürsin'den övgü dolu sözler Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı Koruyucu aileye biyolojik baba şoku! Mutlu yuvaları bir anda tepetaklak oldu HDP'yle tartışmalar yeniden alevlendi! İşte Türkiye'de kapatılan siyasi partiler Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi ve gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi