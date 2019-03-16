Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz Durdurulamıyor!

Burak Yılmaz Durdurulamıyor!

36 dakika önce

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Göztepe ağlarını da boş geçmedi.

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Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Göztepe ağlarını da boş geçmedi. Beşiktaş formasıyla 8. maçına çıkan yıldız futbolcu 6. golüne imza atarken, 1 de asist yaptı. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz fırtınası esiyor. Devre arasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, siyah-beyazlıların ikinci yarıda topladığı puanlarda başrol oynadı. Beşiktaş formasıyla ligin ikinci yarısında 8. maçına çıkan Burak, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistslik performans sergiledi. Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarında fileleri 2'şer kez havalandıran Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında da Adem Ljajic'in golünün asistini yapmış ve ardından da serbest vuruştan takımının ikinci golünü kaydetmişti. Göztepe önünde de ikinci yarının hemen başında sahneye çıkan Burak Yılmaz, Quaresma'nın ortasında iyi yükselerek kafa vuruşuyla takımını öne geçiren isim oldu. Beşiktaş formasıyla ikinci yarıda 8. maçına çıkan Burak Yılmaz, bu maçlarda 6 gol atarken 1 de asist yaptı. Burak Yılmaz bu gollerin tamamını Vodafone Park'ta oynanan son 4 maçta kaydetti.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

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