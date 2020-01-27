Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaş'tan depremzedelere 300 bin lira destek

TV8'de Acun Ilıcalı'nın başlattığı Elazığ ve Malatya'daki depremzede vatandaşlarımız için düzenlenen yardım kampanyasına Beşiktaşlı futbolcular da katıldı.
Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, yayına bağlanarak yaptığı açıklamada "Futbolcu kardeşlerimiz olarak biz 300 bin TL yardımda bulunuyoruz" dedi.
Acun Ilıcalı da Beşiktaşlı futbolcuların duyarlı davranışı üzerine üzerine "Çok teşekkür ediyorum Burak. Bu duyarlılığa sahip olmak çok güzel. Beşiktaş camiasına ne mutlu ki, böyle duyarlı futbolcuları var" ifadelerini kullandı.
Kanalın yayınına bağlanan iş adamı Hüseyin Özdilek, 1 milyon TL bağışta bulundu.. Özdilek "Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerinde bulundu.
Acun Ilıcalı'ya SMS mesajı atan Cemil Kazancı ise 2 milyon TL bağışladığını açıkladı. Böylece, programın rekor bağışı Cemil Kazancı'dan gelmiş oldu.