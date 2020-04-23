Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz: Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda para önceliğim olmadı - Son Dakika Spor
Burak Yılmaz: Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda para önceliğim olmadı
6 saat önce
Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak daha da zor günler geçiren kulüpten ücretinde indirim yapması yönündeki teklife rest çektiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak daha da zor günler geçiren kulüpten ücretinde indirim yapması yönündeki teklife rest çektiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. 34 yaşındaki golcü, "Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda para önceliğim olmadı" ifadelesini kullandı.
Siyah-beyazlı yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede, ücretinde indirime gitmesi yönündeki teklife rest çektiği iddia edilen Burak Yılmaz, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeği aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaş'ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:24 Kaynak: DHA
Son Dakika Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü