Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz: "Herkesin sabırlı olmasını istiyorum'
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Burak Yılmaz: "Herkesin sabırlı olmasını istiyorum'

18 dakika önce

Uzun süren sakatlığının ardından bu sezon ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, "Sezonun ilk maçına çıktım. Aslında erken de döndüm ama dönmem gerektiğini düşündüm.Gol attım ama yeterli mi değil. Daha fizik olarak hazır değilim. Gol benim için moral oldu.

Burak Yılmaz:

Uzun süren sakatlığının ardından bu sezon ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, "Sezonun ilk maçına çıktım. Aslında erken de döndüm ama dönmem gerektiğini düşündüm.Gol attım ama yeterli mi değil. Daha fizik olarak hazır değilim. Gol benim için moral oldu. Son 10 dakika oyun bize döndü ama aslında oyun üstünlüğü onlardaydı. Yeni bir takımız, yeni oyuncularımız var. Fizik olarak hazırlanmaya, hocamızın direktiflerine uymaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda daha iyi olacağız. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. İstenen Beşiktaş'ı en kısa sürede izletmek için çalışacağız^dedi.


Siyah beyazlı taraftarların tepkilerine de değinen tecrübeli futbolcu şöyle konuştu:


"Tüm taraftarlarımızın başımın üstünde yeri var. Tabi hangi futbolcu olursa olsun kendi taraftarları tarafından ıslıklanması oyuncu için çok kötü bir durum. Oyuncunun moralini ve performansını düşüren bir durum. Bu tepkilerin Beşiktaş'ın en iyi yerlerde olması için geldiğini biliyorum fakat kendilerinden isteğim biraz daha sabırlı olmaları"

Burak Yılmaz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:10 
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