Son Dakika Haberleri: Burak yılmaz: hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez
Son Dakika Spor Burak yılmaz: hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez

Burak yılmaz: hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez

1 saat önce

Burak Yılmaz, "Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Ancak biz onlarla beraberiz ve dualarımız onlarla" dedi.

Burak yılmaz: hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez, System.String[]

Burak Yılmaz, "Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Ancak biz onlarla beraberiz ve dualarımız onlarla" dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Arnavutluk'u evinde 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da Burak Yılmaz, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, hiçbir galibiyetin şehitlerimizin acısını dindirmeyeceğini ifade ederek, "Bazı maçlar var, biz bu maçları bu aralar çok oynuyoruz. Tamamen sonuca odaklı maçlar. Biz bugün 1-0'lık skorla istediğimizi aldık. Fransa maçında da inşallah Avrupa Şampiyonası'na katılmak için gerekli olan puan ya da puanları alacağız. Şehitlerimiz var. Çok çok üzüntülüyüz. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. O da çok üzüntülüydü. Aynı zamanda bizim aldığımız galibiyetten dolayı da biraz nefes almıştık. Tabi bu hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Ancak biz onlarla beraberiz ve dualarımız onlarla" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Burak Yılmaz'ın açıklamaları


Burak Yılmaz, Arnavutluk, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:50 Kaynak: DHA
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