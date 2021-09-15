İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya Arda Turan, Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin katılmadı. Taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak hakim, daha önce tanık olarak çağrılan Milli futbolcu Burak Yılmaz'a çıkarılan tebligatın geri döndüğünü tutanağa yazdırdı.
Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Milli futbolcu Burak Yılmaz, Arda Turan ve Berkay Şahin davasında yine ifade vermedi. 5 aydır ifade vermeyen Burak sebebiyle dava tıkandı. Burak, Milli maç için Türkiye'ye gelirse ifade vereceğini Arda Turan'ın avukatı aracılığıyla bildirdi.
Arda Turan, geçtiğimiz günlerde katıldığı YouTube programında taciz iddialarını reddetmişti. Turan, "Asla böyle bir şey olmadı. Kimseyi taciz etmedim. Bugüne kadar sessiz kaldım. Olayı yaşadığım arkadaşı sevmiyorum, geçmişteki olaylarından dolayı" ifadelerini kullanmıştım.
Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz, ifade vermeye gitmedi! Berkay ve Arda Turan davasında aşama kaydedilemiyor - Son Dakika Spor