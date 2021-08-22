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Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Lille, deplasmanda Saint-Etienne'le 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Lille, deplasmanda Saint-Etienne'le 1-1 berabere kaldı

22.08.2021 00:24

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lille, deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz 38. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Ancak 85. dakikada Sow'un golüyle Saint-Etienne 1 puanı koparmayı başardı.

Saint-Etienne ile Lille, Fransa Ligue 1'in 3. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona ererken Lille'in tek golünü Burak Yılmaz attı.

BURAK'IN GOLÜ YETMEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Lille, 38. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçti. İkinci yarıda ev sahibi ekip aradığı golü 85. dakikada Sow'la buldu ve maç 1-1 sona erdi. Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı 81. dakikada oyuna dahil oldu. Zeki Çelik ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Lille, deplasmanda Saint-Etienne'le 1-1 berabere kaldı

Burak Yılmaz, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Lille, deplasmanda Saint-Etienne'le 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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