Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Lille, deplasmanda Saint-Etienne'le 1-1 berabere kaldı

Saint-Etienne ile Lille, Fransa Ligue 1'in 3. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona ererken Lille'in tek golünü Burak Yılmaz attı.

BURAK'IN GOLÜ YETMEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Lille, 38. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçti. İkinci yarıda ev sahibi ekip aradığı golü 85. dakikada Sow'la buldu ve maç 1-1 sona erdi. Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı 81. dakikada oyuna dahil oldu. Zeki Çelik ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.